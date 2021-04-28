МИД Болгарии вызвал посла России

МИД Болгарии
вызвал российского посла Элеонору Митрофанову
. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местное радио. Причина не уточняется. Министерство сообщит дополнительную информацию после разговора с послом. Ранее в МИД России были вызваны послы Латвии
и Литвы
Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас. В МИДе Словакии выражали стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Чешский президент Милош Земан
также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.