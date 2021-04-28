В центре Москвы снова эвакуировали Lamborghini Ивлеевой

Российская блогерша Анастасия Ивлеева
снова осталась без своего автомобиля. Его эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки в центре Москвы
. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram
-канале.
В послании к Ивлеевой ведомство написало, что «на этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак». Машина блогерши находилась в Нижнем Сусальном переулке.
По данным Telegram
-канала Daily Storm, знаменитости принадлежит Lamborghini Aventador.
В департаменте транспорта рекомендовали блогерше быть внимательнее и соблюдать правила. «Ждем вас на одной из наших спецстоянок», — подытожили в ведомстве.
11 апреля автомобиль Ивлеевой также эвакуировали на штрафстоянку. Причиной произошедшего тогда стало превышение скорости. Блогерша была оштрафована.