В центре Москвы снова эвакуировали Lamborghini Ивлеевой

Российская блогерша Анастасия Ивлеева снова осталась без своего автомобиля. Его эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки в центре Москвы . Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram -канале.

Фото: Мослента Мослента

В послании к Ивлеевой ведомство написало, что «на этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак». Машина блогерши находилась в Нижнем Сусальном переулке.

По данным Telegram -канала Daily Storm, знаменитости принадлежит Lamborghini Aventador.

В департаменте транспорта рекомендовали блогерше быть внимательнее и соблюдать правила. «Ждем вас на одной из наших спецстоянок», — подытожили в ведомстве.