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Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

Lenta.ru
4 часа назад
Мосгорсуд ограничил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в рамках иска прокуратуры о признании организации экстремистской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Другое,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,
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