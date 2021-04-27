В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Патрульный катер береговой охраны США направляется в Черное море

Газета.Ru
1 час назад
Патрульный катер береговой охраны США Hamilton класса Legend движется к Черному морю. Об этом сообщается на странице 6-го флота Соединенных Штатов в Twitter. "Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море", - говорится в сообщении. Отмечается, что судно будет сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В заявлении также говорится, что корабли Военно-морских сил США регулярно сотрудничают с объединенными и союзными силами "для укрепления региональной морской безопасности, совместной готовности и военно-морского потенциала". Ранее сообщалось, что Россия с 24 апреля закрыла часть Черного моря для иностранных судов. В Госдепартаменте США выразили "глубокую обеспокоенность" данным запретом и назвали его "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Кроме того, в Североатлантическом альянсе потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.
Патрульный катер береговой охраны США направляется в Черное море
Фото: Vadim Ghirda/APVadim Ghirda/AP
Другое,НАТО,Госдеп США,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители