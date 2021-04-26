Путин обсудил с Макроном Донбасс и отношения с Чехией

Президент России Владимир Путин
в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном
в понедельник, 26 апреля, обратил внимание на провокационные действия Киева
, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе и игнорирует положения Минских соглашений. В ходе беседы оба лидера выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости внутриукраинского конфликта на юго-востоке республики сообщает пресс-служба Кремля
. "Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком
и Луганском
и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в комментарии администрации президента РФ
. В свою очередь, президент Франции
детально рассказал Путину о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины
. Оба политика также подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия России
и Франции в "нормандском формате". Помимо этого, президенты затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение дел в Ливии
. Отдельно Путин коснулся нынешнего состояния российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой
в адрес России обвинений и предпринятых действий. Тремя днями ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак
предложил Германии
и Франции в ближайшие четыре дня организовать встречу для обсуждения деэскалации в Донбассе. В своем письме российский представитель выразил готовность провести переговоры непосредственно на юго-востоке Украины, передает РИА "Новости". "Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — отметил чиновник. При этом, по его словам, в саммите также должны участвовать представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Со своей стороны, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович
отверг возможность для Киева садиться для переговоров "за один стол" с представителями ДНР и ЛНР. "Украина, Россия, Франция и Германия — вот представители Нормандского формата. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате", — подчеркнул дипломат. Берлин отказался комментировать предложение Козака. "Мы принципиально не комментируем какие-либо переговоры или встречи на рабочем уровне ведомства канцлера", — пояснили в немецком правительстве. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу Козака неконструктивной, поскольку ДНР и ЛНР "ничего самостоятельно не решают". За день до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что Киев в Донбассе использует запрещенное Минскими соглашениями оружие. Она отметила, что ВСУ продолжают интенсивные обстрелы мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По ее словам, украинские военнослужащие используют крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки. "Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России", — сказала дипломат, призвав власти Украины прекратить эскалацию конфликта. Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что Киев пошел на такие действия для того, чтобы спасти рейтинг президента Украины Владимира Зеленского
. "Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — добавила она. Захарова призвала украинские власти прекратить имитацию переговорного процесса и начать выполнять обязательства, которые они взяли в рамках Минских соглашений. Она в очередной раз подчеркнула, что этот документ не имеет альтернатив. Дипломат также напомнила, что 19 апреля видеоконференция советников глав "нормандской четверки" закончилась безрезультатно: киевская сторона отвергла все предложения Москвы по обеспечению режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.