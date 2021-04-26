Россия увеличила военные расходы в 2020 году. Но потратила меньше, чем планировала

В 2020 году Россия
сохранила место в топ-5 стран с самыми высокими военными расходами. При этом государство потратило на вооружение меньше, чем планировало. Военные расходы РФ в 2020 году выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом и составили $61,7 млрд. Это четвёртый показатель в мире, сообщил Стокгольмский университет исследования проблем мира (SIPRI). Доля трат на вооружение составила 3,1% от общего объёма расходов. Впрочем, Россия потратила на военные расходы на 6,6% меньше, чем предусматривал бюджет. Такой большой разницы в последние годы ещё не было. По мнению экспертов, это связано с экономическими последствиями пандемии. SIPRI отметил, что военные расходы РФ увеличиваются второй год подряд, после того как в 2018 и 2017 годах они снижались. А до этого показатель рос 18 лет подряд. Пятёрка лидеров Недосягаемым лидером по военным расходом по-прежнему остаются США. В 2020 году они увеличили показатель на 4,4% — до $778 млрд. На Штаты пришлись 39% общемировых военных расходов. Американские военные расходы растут третий год подряд после семи лет сокращения. Помимо России, в топ-5 также вошли : Китай ($252 млрд, +1,9%); Индия ($72,9 млрд, +2,1%); Великобритания ($59,2 млрд, +2,9%). Военные расходы Китая растут уже 26-й год подряд. Так долго показатель не рос ни в одной из стран — участниц исследования SIPRI. Доля КНР от общемировых военных расходов составила 13%. Мировые военные расходы Мировые военные расходы в 2020 году выросли на 2,6%, тогда как ВВП упал на 4,4%. В связи с этим траты на вооружение достигли 2,4% от объёма мировой экономики. В 2019 году показатель составлял 2,2%. После мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов рост военной нагрузки на 0,2 п. п. стал самым большим. Научный сотрудник SIPRI по вооружениям и военным расходам Диего Лопес да Силва отметил, что пандемия не оказала существенного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году. Но сохранят ли страны этот уровень военных расходов в течение второго года пандемии, пока неизвестно. Несмотря на рост трат на вооружение по всему миру, ряд стран явно перераспределили часть своих запланированных военных расходов, потратив высвободившиеся средства на антипандемийные меры. Кроме России, тренд поддержали Чили, Южная Корея и Бразилия. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .