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Страны Вышеградской группы поддержали Чехию

Газета.Ru
4 часа назад
Главы правительств стран Вышеградской группы, в которую входят кроме Чехии Польша, Словакия и Венгрия, выразили Чешской Республике поддержку в ситуации вокруг взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и якобы участия в этих событиях российских спецслужб, сообщает РИА "Новости". "Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году", - указано в итоговом документе совещания глав правительств Вышеградской группы "по российскому вопросу". Это совещание созвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В своей декларации премьеры стран Вышеградской группы осудили "действия российских агентов разведки" и "полны решимости совместно с другими государствами-членами Европейского союза принять меры" по усилению противодействия ЕС внешним угрозам. Ранее в Кремле ознакомились с заявлением президента Чехии о взрывах во Врбетице.
Страны Вышеградской группы поддержали Чехию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,ЕС,РИА Новости,Польша,Венгрия,Чешская Республика,Словакия,
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