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Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ

Газета.Ru
5 часов назад
Замглавы МИД России Сергей Рябков во время встречи с временным поверенным в делах США в Москве Бартом Горманом уведомил его, что в ближайшее время будут приняты дальнейшие ответные меры в связи с враждебными действиями США. Об этом сообщается на сайте министерства. "Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", - сказано в сообщении российского МИД. В ведомстве дополняют, что Горман был проинформирован о скором решении по новым мерам, которые предпримет МИД России, согласно заявлению от 16 апреля. Посольство США будет своевременно уведомлено об их введении, подчеркнуто в сообщении. 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. 16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.
Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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