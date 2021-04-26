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Россия объявила персоной нон гранта сотрудника посольства Украины

Газета.Ru
1 час назад
Россия объявила персоной нон гранта сотрудника посольства Украины в Москве. Об этом сообщил российский МИД.
Россия объявила персоной нон гранта сотрудника посольства Украины
Фото: ТАССТАСС
Решение объясняется «недружественными действиями украинской стороны», которая 19 апреля объявила персоной нон гранта сотрудника российского посольства в Киеве.
«Ему (работнику украинского посольства) предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве», — говорится в заявлении.
Россия предупредила, что «в случае продолжения враждебных действий против» против российских дипломатов будет применяться принцип взаимности.
21 апреля старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, которого украинский МИД объявил персоной нон гранта, покинул территорию страны.
17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
В дальнейшем МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
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