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В Госдуме призвали Чехию извиниться перед Россией

Lenta.ru
3 часа назад
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Чехию извиниться после скандала с высылкой российских дипломатов, передает РИА Новости.
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений», — заявил Слуцкий.
Действия Праги служили «информационной завесой» для отвлечения внимания от попытки госпереворота в Белоруссии, считает депутат.
«Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада», — отметил глава комитета.
Теперь, по мнению Слуцкого, уровень российско-чешских отношений «понижен на несколько порядков», переговоры по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» прекращены, «для восстановления диалога могут понадобиться годы».
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.
Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.
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