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Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств

Lenta.ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия.
Другое,Владимир Путин,
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