Медведев: США и Россия вернулись в эпоху "холодной войны"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил, что российско-американские отношения оказались вновь в состоянии "холодной войны". Об этом он написал в своей статье для РИА "Новости". "За последние годы отношения России
и США
фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху "холодной войны", - считает бывший президент и экс-глава правительства. Медведев отметил, что мир оказался в состоянии непрекращающейся нестабильности из-за обмена санкциями, взаимных угроз, конфликтов и защиты государствами своих эгоистических интересов. При этом именно США играют первую скрипку - Россия, "как и СССР в прошлом", всегда лишь догоняет Америку "по уровню угроз оппоненту". В качестве примера зампред вспомнил Карибский кризис, произошедший в 1962 году. Отвечая на американские ракеты в Турции
, Советский Союз развернул свои ракетные установки на Кубе
. В результате Штаты пошли на дальнейшую конфронтацию, установив морскую блокаду "острова свободы" и готовили полномасштабное военное вторжение. Этот кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, продемонстрировал два момента. Во-первых, СССР показал капстранам, что советское государство способно быстро развернуть военную базу в любой точке планеты. Во-вторых, мир от ядерного пекла спас диалог лидеров США и СССР. Никита Хрущев и Джон Кеннеди
тогда "смогли трезво оценить ситуацию" и признать, что самым мудрым вариантом будет компромисс. Стороны тогда показали готовность идти на уступки. "Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - добавил Медведев. 15 апреля президент США Джо Байден
ввел новые антироссийские санкции и выступил с речью по поводу отношений с Москвой. Он заявил, что США и Россия - великие державы. "И русские, и американцы - гордые и патриотичные народы. И я считаю, что русский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - сказал президент США. По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин
и все российское государство несут большую ответственность за глобальную стабильность, равно как Белый дом и США. По словам политика, он мог бы ввести более жесткие антироссийские санкции, но не стал этого делать. Байден также выразил надежду, что произойдет постепенная деэскалация и предложил начать диалог. "Америка и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе", - отметил он. В начале марта кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен "холодной войны". При этом, по его словам, интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в ряде основных сфер. К таковым он отнес обеспечение стратегической стабильности, а также сведение к минимуму риска "непреднамеренной эскалации во всех сферах". Кол отметил, что если Россия не изменит своего поведения, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" он назвал необходимым условием, чтобы добиться устойчивой нормализации отношений между двумя государствами. В начале марта в Белом доме на специальном телефонном брифинге для журналистов заявили, что Вашингтон не собирается добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой. "Наша цель - иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации", - подчеркнули в администрации Байдена. 19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отвечая на вопрос, ждет ли мир новая "холодная война" сказал, что "президент [Путин] заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира".