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В центре Москвы полыхает исторический жилой дом

ТК «Звезда»
6 часов назад
В центре Москвы загорелся жилой дом. Полыхает крыша здания на Пятницкой улице.
В центре Москвы полыхает исторический жилой дом
Фото: Москва online, ВКонтактеМосква online, ВКонтакте
К месту чрезвычайного происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Площадь пожара и причины возгорания в данный момент уточняются.
Сообщается, что производится эвакуация жильцов дома. Огонь продолжает интенсивно распространяться.
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