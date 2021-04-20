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«Парень разноплановый»: Сенчукова рассказала, на что ее сын потратил первые заработанные деньги

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Певица Наталья Сенчукова в беседе с корреспондентом портала
«Парень разноплановый»: Сенчукова рассказала, на что ее сын потратил первые заработанные деньги
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
рассказала, на что ее сын Василий потратил первые заработанные деньги. Василий Рыбин. Фото: instagram.com/basil_r_official/
«Он у нас обувь рекламировал к чемпионату мира по футболу. Ему было тогда 17 лет, и он заработал, скажу я вам, хорошие деньги. Для ребенка это была очень даже неплохая сумма. Он потом на эти деньги татуировки себе сделал. Сейчас успокоился. Новые не набивает. Парень разноплановый. Мы ему во всем помогаем».
Наталья Сенчукова Как отметила Наталья Сенчукова, сейчас Василий увлечен музыкой. «Он спрашивает иногда у нас с Виктором музыкальных советов. В свое время говорил, что пойдет в ресторан быстрого питания работать, но мы сказали, чтобы он сосредоточился на учебе», — сказала певица. больше по теме
Ранее телеведущий Леонид Якубович рассказывал, что его внучка трудится как раз в ресторане быстрого питания. Она зарабатывает 12 тысяч рублей в месяц. Смотрите также:
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