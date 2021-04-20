«Парень разноплановый»: Сенчукова рассказала, на что ее сын потратил первые заработанные деньги

«Он у нас обувь рекламировал к чемпионату мира по футболу. Ему было тогда 17 лет, и он заработал, скажу я вам, хорошие деньги. Для ребенка это была очень даже неплохая сумма. Он потом на эти деньги татуировки себе сделал. Сейчас успокоился. Новые не набивает. Парень разноплановый. Мы ему во всем помогаем».