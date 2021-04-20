Ради консультаций: посол США покидает Россию

РФ Посол США Джон Салливан все же уедет в Вашингтон для консультаций, но в Москву вернется в ближайшие несколько недель. Ранее дипломат отказался покидать Москву, невзирая на рекомендации российских властей. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций еще несколько недель назад.

Фото: Michal Svнtok/TASR via AP Michal Svнtok/TASR via AP

Американский посол в Москве Джон Салливан покинет российскую столицу и отправится в Вашингтон в течение этой недели. Как сообщает портал Axios, дипломат поедет на родину «для консультаций».

«Салливан вернется в США с целью навестить свою семью и встретиться с представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился занимать свою должность в течение неопределенного срока», — говорится в сообщении.

Обратно в Москву посол Салливан вернется «в ближайшие недели», заявили журналистам осведомленные источники. Ранее дипломат отказывался покидать Россию, хотя власти РФ настоятельно рекомендовали ему отправиться в Вашингтон для консультаций.

Собеседники портала заявили, что Салливан хотел, чтобы его заставили уехать, раз Кремль хочет, чтобы он покинул пределы России.

14 апреля Джон Салливан был приглашен «на ковер» к помощнику российского президента Юрию Ушакову . По данным РИА «Новости», там ему заявили, что если США введут новые антироссийские санкции, то Москва ответит «решительно». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон на «подробные и серьезные консультации».

Вскоре после этого президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против российских чиновников и юрлиц, якобы связанных с вмешательством в выборы и кибератакой на SolarWinds.

Ограничения коснулись 32 человек и шести компаний. США также выслали из страны десять российских дипломатов. Американский лидер назвал Россию «великой державой», объявляя о новых санкциях. По его словам, русские, как и американцы — гордый народ, заинтересованный в мирном небе над головой.

За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

«Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти слова.

В марте в интервью телеканалу ABC News Джо Байден заявил, что Владимир Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитировать Демократическую партию и лично Байдена. При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли глава Белого дома своего российского визави «убийцей» (англ. — killer).

В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.