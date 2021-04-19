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Снявшаяся обнажённой в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

News.ru
50 минут назад
Девушка, которая вместе с подругой сделала откровенное фото на фоне Сулакского каньона в Дагестане, рассказала об угрозах в свой адрес. Она подтвердила, что этот снимок был сделан давно и они не хотели им никого провоцировать.
Очень внезапно это возникло, я даже не понимаю. Фотография очень давно была. Возможно, что через мою подругу как раз. Она из Дагестана, и, возможно, из её друзей кто-то увидел — и пошло. Не хотела никого обидеть. В моём понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно, — рассказала телеканалу «360» девушка.
Она сообщила, что очень много людей ей писали угрозы и заявляли, что «уже выехали». В ответ девушка просто блокировала всех злопыхателей, так как объяснять что-то людям с таким негативом бессмысленно.
Ранее стало известно, что откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов. Чиновник попросил туристок удалить снимок из соцсетей, пригрозив статьёй Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Он рассказал, что в администрацию поступило много возмущённых обращений от старейшин, учителей, женщин и молодёжи.
Другое,Республика Дагестан,
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