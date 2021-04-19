Снявшаяся обнажённой в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

Она сообщила, что очень много людей ей писали угрозы и заявляли, что «уже выехали». В ответ девушка просто блокировала всех злопыхателей, так как объяснять что-то людям с таким негативом бессмысленно.

Ранее стало известно, что откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов. Чиновник попросил туристок удалить снимок из соцсетей, пригрозив статьёй Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Он рассказал, что в администрацию поступило много возмущённых обращений от старейшин, учителей, женщин и молодёжи.