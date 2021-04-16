В МИД России явился посол Британии

Посол Британии Дебора Броннерт явилась в МИД России. Это произошло на фоне вызова посла РФ в Лондоне Андрея Келина в Форин-офис из-за «враждебной линии поведения» России. При этом РИА Новости со ссылкой на британских дипломатов отмечает, что данный визит был запланирован заранее.
15 апреля президент США Джо Байденподписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.