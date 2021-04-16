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В МИД России явился посол Британии

Lenta.ru
5 часов назад
Посол Британии Дебора Броннерт явилась в МИД России. Это произошло на фоне вызова посла РФ в Лондоне Андрея Келина в Форин-офис из-за «враждебной линии поведения» России. При этом РИА Новости со ссылкой на британских дипломатов отмечает, что данный визит был запланирован заранее.
В МИД России явился посол Британии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Это заранее запланированная встреча, которая является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы», — объяснили британцы представителям информационного агентства.
Ранее российские послы были вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши.
Перед этим представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали на «тяжелый разговор» в связи с введением новых антироссийских санкций.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.
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