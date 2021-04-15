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Польша вышлет трёх российских дипломатов

News.ru
1 час назад
Польские власти объявили персонами нон грата трёх российских дипломатов. Они будут высланы из страны.
Польша объявила российских дипломатов персонами нон-грата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Другое,Польша,
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