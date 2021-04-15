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В МИДе предупредили о неотвратимости ответа на американские санкции

Газета.Ru
49 минут назад
Ответ на введенные США антироссийские санкции и агрессивное поведение Вашингтона будет неотвратим. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА "Новости". "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала дипломат. Захарова подчеркнула, что Вашингтон должен понимать, что за деградацию российско-американских отношений придется расплачиваться. Ранее днем, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за "вмешательства" России в выборы в США. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Минфин США внес в "черный список" шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
В МИДе предупредили о неотвратимости ответа на американские санкции
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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