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Пашинян выступил за военный союз с РФ

Газета.Ru
7 часов назад
Военный союз с РФ, который был закреплен десятками договоров, считается основой внешней безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС. В среду, 14 апреля, премьер выступал в парламенте республики. "Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров", - уточнил Пашинян. По словам премьер-министра, Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы. Помимо того, прорабатывается создание в Сюникской области филиала данной базы. "Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике", - обратил внимание премьер. Военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Арменией основывается на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его заключили 29 августа 1997 года. Кроме того, важную роль играет Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года. Ранее Пашинян назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным очень эффективными.
Пашинян выступил за военный союз с РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Никол Пашинян,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,Армения,
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