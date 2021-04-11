В Госдуме ответили Блинкену на угрозы в адрес России

Первый замглавы комитета Госдумы
по делам СНГ Константин Затулин
прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена
, который пригрозил России
"последствиями" за ситуацию на Украине
. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что обострение отношений России и Украины происходит под влиянием США. Однако, по его словам, остаются неизвестными пределы напряженности. "Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке или они удовлетворятся просто общим ростом напряженности", - сказал Затулин. Кроме того, депутат указал на заинтересованность администрации президента США Джо Байдена
в "том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину". Первый замглавы комитета также выразил уверенность в том, что Украина перестала быть субъектом политики и превратилась в объект. Ранее США снова пригрозили России последствиями за "безответственные действия".