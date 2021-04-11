В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Госдуме ответили Блинкену на угрозы в адрес России

Газета.Ru
12 часов назад
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена, который пригрозил России "последствиями" за ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что обострение отношений России и Украины происходит под влиянием США. Однако, по его словам, остаются неизвестными пределы напряженности. "Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке или они удовлетворятся просто общим ростом напряженности", - сказал Затулин. Кроме того, депутат указал на заинтересованность администрации президента США Джо Байдена в "том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину". Первый замглавы комитета также выразил уверенность в том, что Украина перестала быть субъектом политики и превратилась в объект. Ранее США снова пригрозили России последствиями за "безответственные действия".
В Госдуме ответили Блинкену на угрозы в адрес России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Константин Затулин,Администрация США,Госдума,Госдеп США,Россия,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители