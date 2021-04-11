Власти Мальты готовы платить туристам €200 для поднятия туротрасли

Власти Мальты могут назначить выплаты туристам в размере 200 для оживления туристической отрасли на фоне пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Эта инициатива содержится в плане, который представил глава министерства туризма страны Клейтон Бартоло. В нем также говорится, что большая часть коронавирусных ограничений в стране будет снята к 1 июня.

При этом в документе установлено условие, что туристические выплаты могут быть назначены, если приезжающие находятся на территории страны от трех дней. Кроме того, сумма выплаты будет зависеть от выбранного отеля. Так, гражданам, которые забронируют жилье в пятизвездочном отеле, назначат 200, в четырехзвездочном — 150, а в трехзвездочном — по 100.

Также туристы смогут получить надбавку в 10%, если выбранный ими отель располагается в трех километрах к северу от Мальты на острове Гоцо.

Согласно данным агентства, туристическая отрасль составляет более четвертой части экономики страны. В прошлом году посещаемость Мальты упала на 80%, что сильно ухудшило показатели государства на фоне пандемии.