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Эрдоган призвал Украину и Россию к переговорам

Газета.Ru
16 часов назад
Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Украиной и Россией путем переговоров, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu. Такое заявление Эрдоган сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Турции, скорейшее мирное разрешение разногласий дипломатическим путем необходимо для обеспечения безопасности в регионе. "Мы хотим, чтобы обе страны как можно скорее разрешили свои споры путем переговоров для мира и безопасности в регионе, и мы работаем в этом направлении", - отметил глава государства. Ранее Эрдоган также отмечал, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины. Кроме того, он выразил поддержку минским договоренностям, отметил, что с их помощью конфликт в Донбассе может быть урегулирован политическим путем.
Эрдоган призвал Украину и Россию к переговорам
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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