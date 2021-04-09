США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей в Черное море

США
уведомили Турцию
о проходе двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в турецком МИД. "Да, у нас есть информация об этом. В соответствии с конвенцией Монтрё, уведомление было сделано по дипломатическим каналам за 15 дней", - уточнил собеседник агентства. Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В дальнейшем Пентагон
не подтвердил соответствующую информацию. 8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель
в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины. На следующий день российские политики прокомментировали сообщения СМИ о возможных планах США направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины".