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Зеленский захотел поговорить о Донбассе с Макроном и Меркель без Путина

Lenta.ru
12 часов назад
Офис президента планирует провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».
Зеленский захотел поговорить о Донбассе с Макроном и Меркель без Путина
Фото: пресс-служба Администрации президента Украиныпресс-служба Администрации президента Украины
Он подчеркнул, что, как только произошло обострение на востоке Украины, Зеленский сразу попросил провести переговоры со всеми тремя представителями «нормандской четверки», однако «Кремль отказался». «Сейчас, повторюсь, планируется разговор без участия президента России Владимира Путина», — уточнил Жовква.
Представитель офиса главы украинского государства добавил, что «минский» и «нормандский» форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трехсторонней контактной группы, советников лидеров стран-участниц.
«Однако создается впечатление, что Российская Федерация намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны», — резюмировал Жовква.
В конце марта Путин в формате видеоконференции обсудил с Меркель и Макроном урегулирование конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины негативно оценило переговоры без участия Зеленского.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
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