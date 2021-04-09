Зеленский захотел поговорить о Донбассе с Макроном и Меркель без Путина

Очередное обострение
ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило
Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.