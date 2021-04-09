Зеленский захотел поговорить о Донбассе с Макроном и Меркель без Путина

Представитель офиса главы украинского государства добавил, что «минский» и «нормандский» форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трехсторонней контактной группы, советников лидеров стран-участниц.

«Однако создается впечатление, что Российская Федерация намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны», — резюмировал Жовква.