Усыпанные сельдью берега Сахалина показали на видео

В начале октября на Камчатке на берегу Халактырского залива обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных. Позднее их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов. Местные серферы жаловались
на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Позже в собранных Greenpeace пробах обнаружили диаллилсульфид — жгучее вещество, входящее в состав чеснока.