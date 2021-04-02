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Politico: Байден проведет первый телефонный разговор с президентом Украины 2 апреля

ТАСС
2 апреля 2021
Президент США Джо Байден в пятницу, как ожидается, проведет первый с момента своего вступления в должность главы государства телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Байден решился на разговор с Зеленским
Фото: ReutersReuters
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