СМИ: в московском Парке Горького загорелся склад

В Московском Парке Горького загорелся двухэтажный склад. Об этом пишет издание «Подъем» в Telegram со ссылкой на источник в МЧС
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«По адресу Крымский Вал, 9с31 горит двухэтажное складское здание. Предварительно, возгорание на втором этаже», — сказал источник.
По информации ТАСС, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщалось. Что стало причиной пожара, не уточняется.
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