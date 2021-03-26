Путин заявил, что доволен результатами работы АНО "Россия - страна возможностей"

"Нам очень хотелось, - на мой взгляд, в целом это получилось, - создать еще дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся", - сказал президент в пятницу во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Глава государства добавил, что эти усилия дают результат.