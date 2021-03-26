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Захарова назвала ложью заявления Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО

ТАСС
14 часов назад
Москва будет учитывать продолжающийся конфронтационный настрой НАТО при своем внешнеполитическом и военном планировании. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.
"Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили", - сказала Захарова.
Заявления Столтенберга об отказе РФ от диалога с НАТО являются ложью, заявила Захарова.
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