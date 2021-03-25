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Путин заявил, что после появления антител будет расширять географию рабочих поездок

Газета.Ru
14 часов назад
Президент России Владимир Путин собирается расширить географию рабочих поездок и посещения различных объектов после того, как у него появятся антитела к коронавирусу. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей, передает РИА «Новости».
Путин намерен расширить географию рабочих поездок после прививки от СOVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российский лидер отметил, что необходимо посмотреть, какие титры у него будут и когда возникнут.
«Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал Путин.
Он также сообщил, что в четверг, 25 марта, намерен посетить новое здание одного из московских театров.
23 марта российский президент России Владимир Путин сделал первую прививку от COVID-19. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными. Вакцинация главы государства была не публичной.
Песков отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.
Другое,География,Владимир Путин,РИА Новости,
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