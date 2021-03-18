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Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США 

ТАСС 18 марта 2021
Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США
Фото: РИА Новости
Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья лидеру США.
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