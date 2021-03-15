В Кремле переадресовали в Следственный комитет РФ вопрос про якобы поданное в СК заявление сирийца об убийстве его брата.

В понедельник "Новая газета" со ссылкой на адвоката заявителя и правозащитников сообщила, что брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя обратился в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых членов ЧВК Вагнера.