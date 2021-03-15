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Москва

В Кремле переадресовали в СК вопрос про убийство сирийца 

РИА Новости 15 марта 2021
В Кремле переадресовали в Следственный комитет РФ вопрос про якобы поданное в СК заявление сирийца об убийстве его брата.
В понедельник "Новая газета" со ссылкой на адвоката заявителя и правозащитников сообщила, что брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя обратился в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых членов ЧВК Вагнера.

"Мы видели сообщения СМИ, но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад. Опять же, согласитесь, что это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о данном обращении в СК.

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Другое , Война в Сирии , Убийство
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