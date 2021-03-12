Водитель сбил российского полицейского после попытки задержания

По данным ведомства, потерпевший является оперуполномоченным уголовного розыска. Представившись водителю, он попытался остановить его автомобиль и перегородил собой дорогу. В ответ на это водитель попытался сбить полицейского, провез его несколько метров на капоте и скрылся.

Ранее водитель вместе со своим приятелем отдыхал в кафе в центре Симферополя и, не заплатив по счету более 20 тысяч рублей, пытался уехать. Автомобиль с 44-летним жителем Ростова-на-Дону и 39-летним жителем Майкопа задержали в нескольких кварталах от места происшествия. В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела направлены в следственные органы.