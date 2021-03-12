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Водитель сбил российского полицейского после попытки задержания

Lenta.ru
12 марта 2021
Полиция задержала водителя, который намеренно сбил полицейского в Симферополе. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Водитель сбил российского полицейского после попытки задержания
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным ведомства, потерпевший является оперуполномоченным уголовного розыска. Представившись водителю, он попытался остановить его автомобиль и перегородил собой дорогу. В ответ на это водитель попытался сбить полицейского, провез его несколько метров на капоте и скрылся.
Ранее водитель вместе со своим приятелем отдыхал в кафе в центре Симферополя и, не заплатив по счету более 20 тысяч рублей, пытался уехать. Автомобиль с 44-летним жителем Ростова-на-Дону и 39-летним жителем Майкопа задержали в нескольких кварталах от места происшествия. В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела направлены в следственные органы.
Другое,Громкие уголовные дела ,МВД,РИА Новости,Симферополь,
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