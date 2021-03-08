TURIZM.RU: последние новости

6 курортов Юго-Восточной Азии, где летом как раз высокий сезон

В Австралии наконец-то закончились пожары, бушевавшие с прошлого лета

В Египте раскопали старейшую пивоварню в мире, построенную 5 000 лет назад