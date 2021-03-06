Супермодель Джиджи Хадид впервые после родов вышла на подиум 

Звезда приняла участие в показе Versace.

Известная супермодель Джиджи Хадид не так давно, в сентябре 2020 года, в первый раз стала мамой. А на днях снова вышла на подиум — впервые после родов. Звезда приняла участие в показе Versace: она открывала и закрывала модное дефиле, сообщает Tatler.

Напомним, известная супермодель Джиджи Хадид некоторое время назад впервые стала матерью. О беременности звезды стало известно весной 2020 года: женщина подтвердила слухи о своем интересном положении, сообщив, что вскоре подарит малыша своему возлюбленному — бывшему участнику группы «One Direction» Зейну Малику.