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Москва

Супермодель Джиджи Хадид впервые после родов вышла на подиум 

Letidor.ru 1 час назад
Звезда приняла участие в показе Versace.
Известная супермодель Джиджи Хадид не так давно, в сентябре 2020 года, в первый раз стала мамой. А на днях снова вышла на подиум — впервые после родов. Звезда приняла участие в показе Versace: она открывала и закрывала модное дефиле, сообщает Tatler.
Помимо Джиджи Хадид, в показе Versace приняли участие Ирина Шейк, Белла Хадид и Виттория Черетти и другие топ-модели.
Напомним, известная супермодель Джиджи Хадид некоторое время назад впервые стала матерью. О беременности звезды стало известно весной 2020 года: женщина подтвердила слухи о своем интересном положении, сообщив, что вскоре подарит малыша своему возлюбленному — бывшему участнику группы «One Direction» Зейну Малику.
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Другое , Видео , Виттория Черетти , Белла Хадид , Ирина Шейк
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