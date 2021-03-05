В России стартовали продажи обновленного Lada Largus 

АвтоВАЗ вывел на рынок обновленный Lada Largus с приставкой FL в названии — от английского facelifting (в буквальном переводе «подтяжка лица»). Модель действительно пережила «подтяжку»: передняя часть пассажирского универсала и фургона теперь оформлена в фирменном X-образном стиле марки, как у Vesta, XRay и Granta. Универсал уже можно купить у дилеров за 690 900 рублей, его Cross-версию — за 865 900 рублей, а фургон оценили в 685 900 рублей

Изменением в дизайне экстерьера дело не ограничилось. АвтоВАЗ доработал базовый 1,6-литровый двигатель «Ларгуса»: была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате отдача агрегата выросла с 87 до 90 лошадиных сил, а 80 процентов крутящего момента теперь доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволило снизить расход топлив до 7,5 литра в смешанном цикле, а также снизить частоту переключений. Кроме того, была исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тысячи километров.

С 90-сильным мотором 1.6 Lada Largus FL разгоняется с места до 100 километров в час за 14 секунд, а максимальная скорость составляет 160 километров в час. Модификация с 16-клапанным агрегатом того же объема, который выдает 106 сил, позволяет автомобилю набирать «сотню» на 0,5 секунды быстрее и развивать до 170 километров в час.

Модернизация затронула и салон Lada Largus. Он получил центральную консоль от Renault Duster с хромированной окантовкой и встроенной мультимедийной системой, сиденья от Lada XRay, руль от Vesta и новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и глянцевыми декоративными вставками.

Список базового оборудования пополнился центральным замком с дистанционным управлением, маршрутным компьютером и дневными ходовыми огнями.

Сборка обновленного Lada Largus началась 4 февраля 2021 года, а прием заказов открыли 19 февраля. Тогда же АвтоВАЗ раскрыл все цены и комплектации модели.