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Стали известны подробности состояния попавшего в ДТП Тайгера Вудса 

Газета.Ru 3 часа назад
Стали известны подробности состояния попавшего в ДТП Тайгера Вудса
Фото: Газета.Ru
Доктор Аниш Махаджан рассказал подробности состояния попавшего в аварию американского гольфиста Тайгера Вудса. "Мистер Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня", — цитирует Махаджана ESPN. Также у спортсмена были диагностированы осколочные открытые переломы верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей. Они были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость. "Другие повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства в отношении мышц для снятия давления из-за отека", — добавил доктор. По словам Махаджана, Вудс находится в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате. Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Ранее сообщалось, что травмы попавшего в аварию Тайгера Вудса не несут угрозы для жизни.
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