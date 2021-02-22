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Астероид размером со стадион приблизится к Земле 

Ferra.ru 12 часов назад
Астероид размером со стадион приблизится к Земле
Фото: Ferra.ru
В сети появилась достаточно интересная информация о нежданном «госте» из космоса. Научно-исследовательские центр NASA JPL опубликовал на своём сайте сообщение о том, что к нашей планете приближается астероид размером со стадион.
Самая близкая точка, на которой окажется небесное тело от нашей планеты, находится на расстоянии около 4 млн км, пишет агентство. При этом момент «сближения» произойдёт уже сегодня, 22 февраля 2021 года.
Учёные заявляют, что диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие 24 часа мимо нашей планеты пролетят ещё два астероида: 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров. Они будут находиться на расстоянии 5,6 млн км и 6,9 млн км от Земли соответственно.
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