«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России

20 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

20 февраля в Москве «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 19:00 мск. Сама встреча стартует в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд практически равными. Сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.70, что соответствует 37% вероятности. Выигрыш красно-белых оценен котировкой 2.80 (36%), а ничья идет за 3.35 (27%).

Поставить на проход динамовцев в четвертьфинал с учетом овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.90 (51%), на успех команды Доменико Тедеско коэффициент 1.92 (49%).

Эксперты не ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет меньше 3 голов, можно за 1.68. На тотал больше 2.5 голов предлагают коэффициент 2.20.

«Динамо» — «Спартак»: какие делать ставки на игру Кубка России 20 февраля

Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» — однозначно самая интересная и принципиальная встреча 1/8 финала Кубка России. Дополнительная пикантность — тренерская дуэль двух немецких специалистов — Сандро Шварца и Доменико Тедеско.

Правда, в само действо может вмешаться погода. В Москве стоят сильные морозы, и хотя о переносе матча разговоров пока нет, на ход игры холода повлиять могут.

Обе команды провели довольно спокойное межсезонье. «Спартак» отпустил Александра Кокорина в «Фиорентину», а усилился пока опорником из Нидерландов Йорритом Хендриксом. Квинси Промес в Москву пока не вернулся, так что Тедеско и компании придется обойтись без него. Главная проблема москвичей — из-за травмы не сможет сыграть Александр Соболев , ударный форвард по такой погоде явно бы пригодился.

Что до «Динамо», то бело-голубые пока и вовсе обошлись без приобретений. Кажется, Сандро Шварц вполне доволен теми, кто есть в его распоряжении. И результаты это подтверждают, с немецким специалистом динамовцы резко подтянулись в турнирной таблице.

Делать ставки на кубковые матчи, да еще после зимней паузы — дело сложное. Но поскольку в дело вмешивается русская зима, то есть смысл поставить на то, что голов будет немного. Футболистам придется бороться не только друг с другом, но и с погодой, это может сказаться на атакующих действиях. Разрушать в таких условиях всегда легче, чем созидать. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.68

Можно рискнуть и сделать ставку на то, что по итогам 90 минут основного времени команды не смогут выявить победителя. В конце концов, первая встреча Шварца и Тедеско в России так и завершилась — ничья 1:1. По уровню команды примерно равны, а если разница в классе на каких-то позициях и есть, ее нивелируют погодные условия. Взять ничейный исход в основное время в БК «Фонбет» можно за 3.35

Ну и ориентируясь на это же, можно поставить на то, что по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья 0:0. Кубковый характер матча заставит обе команды играть осторожно, рисковать лишний раз никто не станет. После перерыва на первый план выйдет физическая готовность, там уже возможны разные варианты. А до перерыва мы вряд ли увидим голы. Коэффициент на такой исход в БК «Фонбет» — 2.65.

С пари на 1000 рублей потенциальная выплата составляет 2650. Выбор хорош тем, что ставка рассчитается до начала второго тайма. Если вы будете смотреть матч в прямом эфире, это отличный вариант. Вы проанализируете первую половину и сможете принять оптимальное решение на оставшуюся часть встречи.