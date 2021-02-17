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Москва

В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
В Крыму оценили план Украины исключить подачу воды на полуостров с помощью дамбы
Фото: Lenta.ru
Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешным намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна — никакой воды в Крым к деоккупации".

"Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", — сказал РИА Новости Кангиев.

По его словам, отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. "Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане. Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", — отметил собеседник агентства.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
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Другое , Антон Кориневич , РИА Новости
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