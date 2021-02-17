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Россия не освободит Навального по требованию ЕС, заявили в Минюсте 

Парламентская газета 11 часов назад
Россия не освободит Навального по требованию ЕС, заявили в Минюсте
Фото: Парламентская газета
Россия не сможет освободить блогера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования Евросоюза — это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что Совет Европы может через ЕСПЧ потребовать освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что из-за принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения — это признаётся всеми странами Совета Европы. Кроме того, обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека — они исполняются скорее по доброй воле государств, отметили в пресс-службе.

«Освобождение осуждённого лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ», — сообщили в министерстве.

Ранее суд заменил условный срок на 3,5 года блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. По словам судьи, «несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию».
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Другое , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕСПЧ , ЕС , Совет Европы , Минюст РФ
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