Россия не освободит Навального по требованию ЕС, заявили в Минюсте 

Россия не сможет освободить блогера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования Евросоюза — это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совет Европы может через ЕСПЧ потребовать освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что из-за принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения — это признаётся всеми странами Совета Европы. Кроме того, обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека — они исполняются скорее по доброй воле государств, отметили в пресс-службе.