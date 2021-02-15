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Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией 

РИА Новости 9 часов назад
Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
Фото: РИА Новости
Разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, инициатором является Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв (отношений РФ и ЕС — ред.) происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По словам российского министра, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и "Евросоюз показал, по большому счету, свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".
Дипломат отметил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
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Другое , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Пекка Хаависто , МИД , ЕС
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