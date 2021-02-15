Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией 

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв (отношений РФ и ЕС — ред.) происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По словам российского министра, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и "Евросоюз показал, по большому счету, свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".

Дипломат отметил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.