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Лавров рассказал об отношении к слухам о его незаконнорожденном сыне 

РИА Новости 12 февраля 2021
Лавров рассказал об отношении к слухам о его незаконнорожденном сыне
Фото: Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к "доброжелателям" в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.
В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, "попытки вбросить какую-нибудь грязь" о членах его семьи, сказал: "Сам я это не читаю".

"Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын", — добавил он.

"Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает", — пошутил министр.

По его словам, "ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи".

"Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции", — сказал Лавров.

Он отметил, что "в Голливуде давным-давно была пословица: "Never let them see you sweat" ("Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел")".
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Другое , Сергей Лавров , МИД
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