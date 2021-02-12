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Алтайский следователь-маньяк прятался в заброшенной вилле на Кипре 

НДН. Инфо 12 февраля 2021
Алтайский следователь-маньяк прятался в заброшенной вилле на Кипре
Фото: НДН.Инфо
Александр Сатлаев сбежал из кпрской тюрьмы, где отбывал наказание за ограбление.
Полиция Кипра задержала находящегося четыре дня в бегах экс-следователя из Республики Алтай Александра Сатлаева, обвиняемого в ограблении девушки.
Сатлаев совершил побег из центральной тюрьмы города Никосия. По камерам видеонаблюдения удалось отследить, что маньяк скрылся в лесу. Полиция опубликовала ориентировки и попросила жителей быть бдительными.
Беглец был задержан в поселке Доганкёй у города Кириния. Сатлаев скрывался на заброшенной вилле, которой год никто не пользовался. За домом присматривал сосед, к которому во время подворного обхода обратились полицейские.
Мужчина передал им ключи. Полицейские при осмотре заметили, что одна из комнат заперта изнутри. Отперев дверь, увидели, что там прятался Сатлаев, пишут «Новости Горного Алтая».
Интересно, что после новостей о задержании преступника местные жители отметили, что с Сатлаевым обращались жестоко. Полиция после этого выступила с заявлением, что проведет проверку, и если факт жестокости будет зафиксирован, то сотрудники будут наказаны.
Осенью 2019 года Сатлаев был осужден за ограбление местной жительницы, у которой бывший следователь, влачивший нищенское существование на Кипре, выхватил сумку с деньгами. Теперь сибиряк будет наказан еще и за побег.
На Кипре Сатлаев скрывался от российского правосудия. Дело в том, что в 2019-м году он вышел по УДО из колонии, где отбывал наказание за серию изнасилований. Выйдя из зоны, он совершил новое нападение на женщину в Барнауле и сбежал.
Сатлаев работал следователем в Горно-Алтайске. За время работы там он совершил шесть изнасилований. Он сам же занимался расследованием собственных преступлений, пока одна из жертв однажды его не опознала. В 2015-м суд приговорил его к шести годам колонии.
После этого случая в Республике Алтай были уволены со своих постов руководитель регионального управления СК, его зам и непосредственный руководитель Сатлаева. Кроме того, в отставку ушел и отец маньяка, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.
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Другое , СКР
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