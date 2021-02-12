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В Якутии проверят данные о замминистра, заплатившей за должность в Москве 

РИА Новости 12 февраля 2021
В Якутии проверят данные о замминистра, заплатившей за должность в Москве
Фото: РИА Новости
Служебную проверку проведут в кабмине Якутии из-за информации про замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в правительстве Москвы, рассказал РИА Новости глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Василий Амбросьев.
В четверг на сайте МВД РФ по Якутии вышел релиз о новом виде дистанционного мошенничества. В пресс-службе ведомства рассказали о том, что жительница республики перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства об ее назначении на должность.
В пятницу пользователи соцсети и региональные СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель министра образования и науки Якутии перевела 600 тысяч рублей мошенникам за положительное решение о назначении ее на должность в правительстве Москвы. Якобы речь идет о действующем замминистра Марьяне Марковой.

"По информации, распространенной в соцсети и СМИ о случае с заместителем министра образования и науки Якутии, будет проведена служебная проверка", — сказал Амбросьев.

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Другое , Правительство Москвы , РИА Новости
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