МИД назвал призывы сторонников Навального ввести санкции предательством 

"Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это — история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".