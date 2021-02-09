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МИД назвал призывы сторонников Навального ввести санкции предательством 

РИА Новости 13 часов назад
МИД назвал призывы сторонников Навального ввести санкции предательством
Фото: ТАСС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала как предательство тот факт, что сторонники оппозиционера Алексея Навального обсуждают с официальными лицами Евросоюза и США возможность введения санкций в отношении России.

"Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это — история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока 2" — не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
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Другое , Ив Роше , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , Европарламент , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , Вести ФМ
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