СМИ: команда Байдена заранее просила у журналистов их вопросы для брифингов 

По сведениям его источников, сотрудники отдела коммуникаций в администрации американского лидера уже предпринимали попытки выяснить, какие вопросы они планируют задавать пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки во время брифингов.

Как отмечает издание, эти запросы вызвали обеспокоенность среди корреспондентов в журналистском корпусе.

"Хотя и приятно видеть, что брифинги возвращаются, пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны", — приводит портал слова одного из журналистов.

При этом в пресс-службе Байдена не стали отрицать эту информацию, отметив, что таким образом пытался наладить отношения с прессой. "Наша цель — сделать ежедневный брифинг максимально полезным и информативным как для репортеров, так и для общественности, — заявил представитель Белого дома. — Частично достижение этой цели означает регулярное взаимодействие с корреспондентами для того, чтобы понять как Белый дом может быть наиболее полезен в предоставлении им необходимой информации".