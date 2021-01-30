Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Жители Чувашии не захотели переводить стрелки часов на московское время 

РИА Новости 30 января 2021
Жители Чувашии не захотели переводить стрелки часов на московское время
Фото: РИА Новости
Более 45% принявших участие в опросе о переводе Чувашии в другой часовой пояс — московское время — высказались против перемен, следует из результатов, опубликованных на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".
Опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону был запущен властями республики вечером 20 января.
Жителям региона было предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". За девять дней в опросе приняли участие 22 395 человек. 45,18% ответивших высказались против изменения часового пояса, 37.22% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,92% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,68% этот вопрос не интересует.
Далее вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.
Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.
Ранее сообщалось, что смена часового пояса произошла в Волгограде в декабре 2020 года по итогам опроса жителей региона. После того, как более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон. Волгоградская область была исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Другое , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
01:19
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение