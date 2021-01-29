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Москва

National Interest рассказал, зачем США украли российский «Панцирь» в Ливии 

News.ru 29 января 2021
Американские журналисты рассказали, для чего Соединённым Штатам понадобился похищенный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Факт вывоза «Панциря» Соединёнными Штатами говорит о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию, — предположил корреспондент американского журнала The National Interest.

Переброску комплекса из Ливии объяснили тем, что он якобы не должен «попасть в руки злоумышленников», которые с его помощью смогут уничтожать гражданские самолёты. Однако, по словам автора публикации, завладеть целым и работоспособным «Панцирем» — это большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, потому что это не имитационная модель, а реальная техника противника.
СМИ отмечает, что захват ракетно-пушечного комплекса нельзя списать на желание США устранить угрозу со стороны ЗРПК, ведь в таком случае его было бы проще уничтожить на месте.
Ранее стало известно, что американские военные в июле 2020 года похитили в Ливии российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1». По данным газеты The Times, система была вывезена с поля боя и сейчас «в целости и сохранности» находится на авиабазе Рамштайн в Германии. В Москве осведомлены о похищении оружия.
Операция по захвату российского зенитного ракетного комплекса была проведена из-за опасений, что ЗРК может попасть в руки контрабандистов оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолётов. Для транспортировки «Панциря», принадлежащего Ливийской национальной армии, был использован американский лайнер C-17A Globemaster III.
Издание отмечает, что данный комплекс для Соединённых Штатов вряд ли будет представлять ценность, потому что последние имели возможность изучить такие ЗРК ещё в ОАЭ. Однако оружие «способно дать полезную информацию о промышленных возможностях России». Газета допускает, что система может использоваться на учениях и в разработке тактики действий с техникой потенциального противника, писал NEWS.ru.
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